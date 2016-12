Stromnachfrage wird sich bis 2060 verdoppeln

16.12.2016, 19:57 Uhr

„Bis 2060 wird sich die Stromnachfrage verdoppeln“, erklärt Willi Meixner, CEO der Division Power and Gas der Firma SIEMENS.Die Herausforderung ist eine bezahlbare, verlässliche und saubere Stromversorgung mit möglichst niedrigen C02-Emissionen.Derzeit hat noch immer rund eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu elektrischer Energie. Weltweit wird künftig Wind und Photovoltaik eine immer größere Rolle spielen, um den steigenden Hunger der Menschheit nach elektrischer Energie zu stillen.Die Fotos entstanden zum größten Teil in Kaprun und zu einem kleinen Teil in der HTL Kapfenberg.