38. Internationale Dop-Gas Balloon Trophy Filzmoos

Bei der 38. Internationalen Dop-Gas Balloon Trophy Filzmoos nehmen 30 Ballonteams aus neun Nationen teil. Erstmals ist ein litauisches und ein ukrainisches Ballonteam dabei. Bei Ballonwetter starten die Teams täglich von Sonntag bis einschließlich Freitag ab 09.30 Uhr am Startplatz „Hammerwiese“ – ca. 150 m vom Ortszentrum entfernt. Verschiede Bewerbe wie Weit- und Zielfahrten, Fuchs-Jagd, Fly In etc. stehen auf dem Programm.

Am Sonntag, den 15. Jänner 2017 – ab 18.00 Uhr rüsten die Ballonpiloten ihre bunten Kugeln im Ortsgebiet von Filzmoos auf. Dazwischen gibt es Schneebars, Musik, Spaß und Unterhaltung. Ab 19.00 Uhr heizen die Ballone nach einer Musikchoreografie am Startplatz Hammerwiese. Das ergibt ein einzigartiges buntes Bild in der abendlichen Winterkulisse. Den Abschluss bildet ein großes Feuerwerk um 20.00 Uhr.