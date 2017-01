Auf den gefährlichsten Straßen der Welt durch Indien und Nepal

BAD HOFGASTEIN. Mehr als vier Monate lang war Helmut Pichler aus Gosau in Indien und Nepal unterwegs. Am Fuße des Himalaya bewältigte er mit einem Allradfahrzeug, auf dem Mountainbike und zu Fuß hunderte Kilometer. Seine Erlebnisse rund um die gefährlichsten Straßen der Welt hielt er in atemberaubenden Bildern und in spannenden Filmszenen fest. Dise Bilder und Fimlszenen zeigt Helmut Pichler in seinem Vortrag am 07. Februar im Kursaal in Bad Hofgastein. Weitere Termine im Pongau sind am 08. Februar um 19:30 in der NMS Großarl sowie am 09. Februar um 19:30 Uhr in der NMS St. Johann.