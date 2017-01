Beim Sporteln das Auto stehen lassen

10.01.2017, 16:14 Uhr

Der Alpenverein gibt die Broschüre „Wintersport mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ heraus.

Mit der Bahn zurück

35 Skitourentipps, die besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als mit dem Auto funktionieren, zeigt der Alpenverein Salzburg in seinem Wintersportführer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Darin enthalten sind auch Tipps fürs Langlaufen, Rodeln oder Eislaufen, oder über offene Schutzhütten und Winterwanderungen, die mit Bahn und Bus sowie mit Gratis-Skibussen von Werfen, Bischofshofen und St. Johann aus gut erreichbar sind. Die Broschüre ist am Bahnhof Bischofshofen kostenlos erhältlich.Vor allem interessant sind öffentliche Verkehrsmittel zur An- oder Rückreise bei Berg-Überquerungen. Mittlere Skitourenüberquerungen, wie jene von Werfenweng nach St. Martin oder Lungötz oder die von Großarl-Ellmautal nach Kleinarl sind mit Bus und Bahn bequem zu organisieren.

Mehr Tipps online

Auf der Internetseite www.tourenautofrei.at sind weitere Hinweise auf Ski- und Langlauftouren, Wanderungen und Radtouren mit Bus und Bahn zu finden. Unser Tipp: Wählen Sie den Salzach-Pongau als Abfahrtsort.