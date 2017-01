Sankt Veit im Pongau: Hotel Metzgerwirt |

ST.VEIT. Am 15. Februar um 20:00 Uhr wird im rahmen des Wanderkinos, der Film „Birnenkuchen und Lavendel“, im Hotel Metzgerwirt gezeigt. Louise lebt in der Provence und kümmert sich seit dem Tod ihrer Vaters um den Birnenanbau. Dies wird schwierig, Abnehmer zweifeln an ihrer Kompetenz, die Bank will ihren Kredit zurück. Dann fährt sie noch vor ihrem Haus einen Fremden an, Pierre heißt der Mann, der scheint irgendwie „anders“ zu sein. Der sensible Mann blüht in Louises Gegenwart auf. Jedoch versucht sie ihn aus ihrem Leben und ihrem gebrochenen Herzen herauszuhalten.