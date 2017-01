"Born in the 90s - Das letzte Jahrhundert tritt ab"

Kultur- und Kongresshaus am Dom , 5600 St. Johann im Pongau AT

St. Johann im Pongau: Kultur- und Kongresshaus am Dom |

ST.JOHANN. Die Maturanten des Gymnasiums St.Johann, laden recht herzlich zum diesjährigen Maturaball ein. Unter dem Motto "Born in the 90s - Das letzte Jahrhundert tritt ab" werden die Abschlussklassen am 11.02 ab 20:30 Uhr im Kultur- und Kongresshaus Am Dom ihren Abschluss feiern. Für musikalische Unterhaltung werden Jambalaya und DJ Wili Winter sorgen. Neben einem Schätzspiel können Sie auch bei der Tombala viele tolle Preise gewinnen. Die Karten sind ab sofort bei allen Maturanten erhältlich.