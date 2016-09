Dietlinde & Hans Wernerle

Wer kennt ihn nicht – den Kindermund aus „Narrisch Guat“ - der erfolgreichen Faschingssendung des ORF? Seit zwei Jahrzehnten sind die beiden Kärntner Kids der heißersehnte Höhepunkt bei den immer ausverkauften Faschingssitzungen in Feistritz an der Drau. Dort wurden sie auch vom ORF für die Sendung „Narrisch Guat“ entdeckt und sie sind seitdem ein Fixstern am alljährlichen Faschingsmedienhimmel.Auch 2016 touren Dietlinde und Hans Wernerle wieder durch Österreich und präsentieren ihr neuestes Programm. Zwei Stunden Lachkur sind garantiert und dies rezeptfrei.

Nützen Sie die Gelegenheit und besorgen Sie sich rechtzeitig Ihre Eintrittskarte zueinem therapeutisch wertvollen Abend mit Gags, Pointen und Lebensweisheiten.Karten im Kultur- und Kongresshaus Am Dom erhältlich. ( 06412-8080)Karten:Kategorie A € 30,-Kategorie B € 28,-Kategorie C € 26,-