AT

, Schloßgasse 1 , 5630 Bad Hofgastein AT

Festalm , Schloßgasse 1 , 5630 Bad Hofgastein AT

BAD HOFGASTEIN. Wie auch in den vergangenen Jahren, findet auch heuer wieder das Gasteiner Adventkonzert mit dem Motto "Ewig leuchten die Sterne" statt. Dieser stimmungsvolle Adventabend in der Fest-Alm Bad Hofgastein am Freitag, 9. Dezember und Samstag, 10. Dezember startet jeweils um 20:00 Uhr. Für adventliche Stimmung werden die Gruppe Gastein mit Chor, die Badbrucker Weisenbläser und die Gamsgoasmusi sorgen. Kartenvorverkauf bei allen Tourismusverbänden: VVK: € 10 AK: € 12