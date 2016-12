FIS Skiweltcup

FLACHAU. Am 10. Jänner 2017 ist es wieder soweit. Das skisportliche Highlight der Wintersaison findet mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm statt und wird so zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Skistars und Zuschauer. Am Vorabend des Skiweltcups findet wieder das Charity-Rennen unter dem Motto "Sport & Society trifft Skitalent" für junge Skisportler statt. Als Act zwischen den beiden Durchgängen konnte die Band "Masters of Dirt" gewonnen werden. Sie werden mit Iherer atemberaubenden Show für Aufsehen sorgen.