SCHWARZACH. Unter dem Motto "Helden der Kindheit" geht am 28. Februar um 15:00 Uhr am Marktplatz in Schwarzach der Fasching über die Bühne. Ab 16:30 findet die Lumpen-Party der Salzlecker Trachtenmusik im Festsaal statt.