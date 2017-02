Höher-weiter-schneller

ST.JOHANN. Das körperliche Leistungsvermögen der 10- bis 14-jährigen Mädchen ist "geradezu alarmierend". Der Grund liegt darin, dass Mädchen anders Sport betreiben wollen und dafür oft die Unterstützung fehlt.Die motorischen Fähigkeiten des Großteils der Mädchen beginnen mit dem zehnten bzw. elften Lebensjahr zu stagnieren. Bei den koordinativen Fähigkeiten und der motorischen Ausdauer nimmt das Leistungsniveau sogar ab dem zwölften Lebensjahr ab.

„Der Trend ist kein Wunder", sagt Dr. Rosa Diketmüller. Die Sportwissenschafterin hat nach den Ursachen geforscht - Mädchen und Frauen haben andere Vorstellungen zum Thema Sport als Männer. Hier ist auch der Vereinssport gefordert, auf die Bedürfnisse der Mädchen einzugehen und neue Konzepte zu entwickeln.Oft bleiben die Bedürfnisse der Mädchen auf der Strecke. Fußball- und Skateranlagen sind "klassische" Bubenfreizeitplätze, die Mädchen bleiben in vielen Fällen nur Zuseherinnen. "Wenn mehr auf das Sportverhalten der Mädchen bei der Sportstättenplanung eingegangen würde, wird es auch mehr sportliche Mädchen geben", sagt Diketmüller.Angebote für Kinder und Jugendliche sprechen die beiden Geschlechter ungleich stark an.Zu diesem Thema gestaltet das Pongauer Frauennetzwerk den diesjährigen Internationalen Frauentag! „ Schneller, höher, weiter – Mögliches und Unmögliches in Freizeit und Sport“. Am Montag 6. März um 18:30 findet die Veranstaltung wie gewohnt im Dieselkino statt. Nach dem Vortrag von Frau Dr. Diketmüller und einer Sektpause zeigen wir den Film „Männer im Wasser“, wo diese Thematik humorvoll einmal aus der umgekehrten Perspektive beleuchtet wird. Karten um € 6,- gibt es an der Abendkassa ab 17:30.