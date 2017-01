Jahresfeier: Firma Höllwart lädt zum Sektempfang

AT

St. Johann. Im Rahmen der nächsten Deckenschau bei der Firma Höllwart Meisterbetriebe in St. Johann feiert das Unternehmen seine einjährige Partnerschaft mit Plameco. Dazu sind Besucher am Freitag und Samstag, 27. und 28. Jänner von 10 bis 17 Uhr, herzlich zum Sektempfang in der Salzburgerstraße 15 eingeladen.