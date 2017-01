Kinderfasching

AT

, Marktplatz , 5621 Schwarzach AT

Marktplatz , Marktplatz , 5621 Schwarzach AT

Schwarzach: Marktplatz |

13:30 Uhr: Treffpunkt am Marktplatz in Schwarzach. Alle Kinder und natürlich auch deren Eltern sind eingeladen ein paar lustige Stunden am Eislaufplatz zu verbringen. Marktgemeinde Schwarzach/Österr. Wasserrettung