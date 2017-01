Filzmoos: Großbergsesselbahn |

FILZMOOS. Von 27. bis 29. Jänner findet in Filzmoos bei Großbergsesselbahn die Landesmeisterschaft Ski Alpin Schüler und Jugend statt. Am 27. Jänner findet ab 10:30 Uhr der Super G, am 28. Jänner um 9:30 Uhr der Riesentorlauf und am 29. Jänner ab 09:30 Uhr der Slalom statt. Nähere Infos unter www.skizeit.at