Radstädter Weihnachtswanderungen

RADSTADT. Die bereits zur Tradition gewordenen Weihnachtswanderungen zählen zu den Höhepunkten im Radstädter Advent. So lädt der Tourismusverband auch heuer wieder am 10. Dezember, 17. Dezember und 26. Dezember 2016 jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr zum Besuch dieser besinnlichen Wanderungen durch die mit Fackeln romantisch ausgesteckte „Kaiserpromenade“ ein.Start der Wanderung ist bei der Schwaigerkapelle. Von dort führt der Weg hinauf zur Loretokirche, wobei man von Weisenbläser-Klängen begleitet wird. In der Loretokirche lädt Orgelmusik und weihnachtlicher Chorgesang (am 10.12. mit ital. Männerchor „Le Rocce Roche“) zu einer Reise nach innen ein. Bei der Miniarena erzählt Max Steiner seine schaurig, schönen Märchen, bevor es durch die Schlucht beim Lärchenbach mit Felsenklangwolke geht. Vor dem Eingang in das Herzstück der Kaiserpromenade wird ein schmackhafter Gratis-Adventpunsch serviert während man sich auf einer großen Tafel die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium zu Gemüte führen kann. Vorbei geht es am Dufthäuschen mit der wunderschönen Krippe von Johann Mayrhofer, sodann verzaubern Scheinwerfer mittels bunter Farben den winterlichen Wald. Danach sorgt ein Viergesang mit Adventliedern für nochmaligen Hörgenuss und ein Engel weist den weiteren Weg. Beim Verlassen der Kaiserpromenade passiert man das Lager der Heiligen 3 Könige, die dem Stern folgen und genießt nochmals den unvergleichlichen Blick auf das beleuchtete Radstadt. Endpunkt der Wanderung ist beim Weihnachtsmarkt am Radstädter Stadtplatz, wo allerlei Köstlichkeiten und eine lebende Krippe auf die zahlreichen Besucher warten.

Entlang des gesamten Weges kann auch wieder der längste Adventkalender Europas mit Advent-, Weihnachts- und Nostalgiemotiven in 24 von innen beleuchteten Fenstern bestaunt werden.Der Eintritt zur Weihnachtswanderung beträgt € 5,- für Erwachsene (Kinder frei). Ein angemessener Teil des Erlöses kommt karikativen Zwecken zugute.