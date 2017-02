Rodeln – Winterspaß für die ganze Familie

01.02.2017, 09:32 Uhr

Die Bezirksblätter vergleichen gratis-Rodelbahnen im Bezirk, die zu Fuß und ohne Liftkarte erreichbar sind.

"Heut schneibalts schon den ganzen Tåg, i bleib heut net im Haus. Wånn i nur ån mein' Schlitt'n denk, då hålt i's nimmer aus." Wie Josef Karl in seinem berühmten Lied, ging es wohl auch vielen Pongauern in den letzten verschneiten Tagen und Wochen. Daher haben es sich die Bezirksblätter zur Aufgabe gemacht, sechs Rodelbahnen im Bezirk unter die Lupe zu nehmen. "Getestet" wurden Strecken, die gratis zu nutzen und zu Fuß – ohne den Kauf einer Liftkarte – erreichbar sind.

Nach der Arbeit hoch hinaus

Lampe und Helm

Wer warum gewinnt

Strussing in Werfenweg

Naturrodelbahn, präpariert, beleuchtet, mit 6 km Länge über wenig befahrene Forststraße, durch den Wald mit netten Kurven, gemütlich und gesichert; Gehzeit 1,5 - 2 Stunden; Rodelverleih um 5€; Strussing-Rodeltaxi vorhanden oder mit Lift erreichbar, Schwierigkeit: leicht.

Sattelbauer in Flachau

Naturrodelbahn mit rund 4 km Länge; präpariert; Strecke verläuft neben der wenig befahrenen Straße (abgegrenzt) und durch den Wald, ist schnell und spannend; beleuchtet; Gehzeit ca. 1 Stunde; Ruftaxi vorhanden; Schlittenverleih um 3€; Schwierigkeit: leicht.

Lammwirt in Großarl

Naturrodelbahn mit ca. 3 km Länge; durch den Wald und über unbefahrene Güterwege; beleuchtet; Strecke schnell, mit tollen Kurven und einer steilen Passage; Gehzeit ca. 1 Stunde; Rodelverleih plus Rodeltaxi um 10€/Pers., Rodel um 4€; Schwierigkeit: mittel.

Gnadenalm in Obertauern

Gnadenalm in Obertauern: Naturrodelbahn mit 1,5 km Länge (öfter hochgehen!) über unbefahrene Forststraße; präpariert, beleuchtet; schnell, relativ steil und unterschiedliches Gefälle, spannend; Gehzeit ca. 35min.; Rodelverleih um 5€; Rodeltaxi: 5€/Pers. & Fahrt. Schwierigkeit: mittel.

Hahnbaum in St. Johann

Naturrodelbahn mit ca. 3,5 km Länge; präpariert; Strecke verläuft über einen unbefahrenen Güterweg und über die Piste; beleuchtet; Gehzeit ca. 1 Stunde auch mit Taxi und Lift erreichbar; Schlittenverleih im Ort. Schwierigkeit: hoch (eine sehr steile Passage).

Es hat sich gezeigt, dass in jedem Gebiet im Pongau tolle Rodelmöglichkeiten vorhanden sind, die ohne finanziellen Aufwand nutzbar und trotzdem in top-präpariertem Zustand sind. Viele von ihnen sind sogar abends beleuchtet und damit auch nach der Arbeit noch einen Besuch wert.Ideal ist, dass die meisten der Schlittenbahnen nicht über normal befahrene Straßen verlaufen und damit besonders viel Rodelspaß garantieren. Trotz Beleuchtung und Sicherheitsvorkehrungen der Betreiber gilt: Stirnlampe und Helm sind nicht nur für Kinder am Schlitten ein absolutes Muss.Bei der Ermittlung des Testsiegers stand die Familienfreundlichkeit im Vordergrund – also Rodelbahnen, die auch für Kinder bewältigbar und besonders sicher sind. Außerdem waren uns ein preiswerter Schlittenverleih für große Familien und ein günstiges Rodeltaxi für müde Kinderbeine wichtig.