VIP Tickets für Zauchensee und Schladming zu gewinnen!

Schlumberger feiert sein 175-jähriges Bestehen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres 2017 verlost österreichs traditionsreichste Wein- und Sektkellerei Tickets für Top-Ski-Events.

Schlumberger verbindet eine enge Partnerschaft mit dem Österreichischen Skiverband ÖSV. Die Sektkellerei und der ÖSV gehen diesen gemeinsamen Weg, weil ihnen das Bekenntnis zu Österreich, seinen Werten und Traditionen ein besonderes Anliegen ist.Als traditionsreichste österreichische Sektkellerei ist Schlumberger seit 1842 Garant für höchste Qualität. Schlumberger-Sekt wird nach der erlesenen Méthode traditionnelle hergestellt. Dafür bezieht der Traditionsbetrieb das gesamte Traubenmaterial aus Österreich. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Qualität, die auf der ganzen Welt gefragt ist. Die Ski-Asse des ÖSV begeistern international durch ihr Können, ihre Ausdauer und ihren Einsatz. Das macht den ÖSV zum erfolgreichsten österreichischen Sportverband, der weltweit Fans begeistert.Gemeinsam sind sind Schlumberger und der ÖSV Botschafter Österreichischer Top-Leistungen und Qualität in der Welt.

Mitspielen & gewinnen!

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres verlosen Schlumberger und die Bezirksblätter ein Wochenend-Package für zwei Personen mit VIP-Tickets für die Abfahrt und Kombination der Damen in Zauchensee inkl. Übernachtung von 14. auf 15. Jänner 2017 sowie die heiß begehrten VIP Tickets für den Nachtslalom der Herren am 24. Jänner in Schladming für zwei Personen. Jetzt mitspielen und mit ein bisschen Glück gewinnen!