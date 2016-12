Dein Kind wird langsam selbstständig, beobachtet alles, probiert gern Sachen aus und entwickelt seinen eigenen Willen. Das ist genau die richtige Zeit, um wieder seinen eigenem Körper die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, ihn zu fordern und bewusst Entspannung beizubringen. Dein Körper wird aufrechter, kräftiger, flexibler und ausdauernd. Dein Geist wird klarer und ruhiger und deine Seele ein Stück glücklicher.Ablauf: Am Anfang, der Mitte und am Ende jeder Yogaeinheit widmen wir ein paar Minuten den Kindern. Mit Hilfe eines Rituals heissen wir uns willkommen, üben Yoga und schenken ihnen Vertrautheit im Raum. Man kann auch ohne Kind teilnehmen, nutzt diese Zeit für den eigen Körper unter Anweisung.Die Kinder jedoch bekommen die Möglichkeit sich all die tollen Übungen abzuschauen, inklusive der Entspannung am Ende jeder Yogainheit. Gemeinsam bekommen Mama und Kind nun die Motivation Yoga mit ins eigene Wohnzimmer zu nehmen.Mama Yoga mit oder ohne Kind von 9 – 30 MonateFR 13.01. – 03.03.17 8x jeweils von 09:00 – 10:15Uhr