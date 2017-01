Spiegelgesetz, mein Kind, Partner, Umfeld spiegelt mich

Spiegelgesetz-Workshop nach Christa Kössner®Partner, Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Haus, Wohnung, Übergewicht usw. sind unsere intensivsten Spiegel. Oft stört man sich an einem Verhalten eines Menschen z.B. Überheblich, Lustlosigkeit, Nörgeln usw. oder man mag sich ganz einfach selber nicht. Viele gute Vorsätze scheitern, da verhindernde unbewusste Glaubenssätze Veränderung sabotieren.Die Spiegelgesetz-Methode nach Christa Kössner ermöglicht es, längst ungültige, falsche und fremd übernommen, Glaubenssätze zu entdecken.Diese unvorteilhaften Glaubensmuster aufzulösen und durch neue konstruktive Glaubenssätze zu ersetzen.

Sie gewinnen dadurch:Ein neues Lebensgefühl durch neue konstruktive GlaubenssätzePositive Veränderung in ihrem WohlbefindenKörperliche Veränderungen z.B. vom Übergewicht zum WohlfühlgewichtÄußere Veränderung durch Innere Veränderungund vieles mehrSie erlernen die 4-Schritte der Spiegelgesetz-Methode, dadurch ist esIhnen möglich, das Erlernte nachhaltig in ihr tägliches Leben zu integrieren.DO 23.02.17 von 19:00 - 21:00UhrPreis: 45€Martina Krenn,zert. Spiegelgesetz- Coach nach Christa Kössner®Dip. Lebens-, Sozialberaterin in Ausbildung unter SupervisionDipl. Eltern-, KindermentaltrainerinTel: 0664/4028149