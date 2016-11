Alle kommen wegen der "Stillen Nacht"

24.11.2016, 14:23 Uhr

New York her holen



Zur Sache

Peter Kraus, Hansi Hinterseer, Helmut Lotti, Alfons Schuhbeck und viele Musiker, Sport- und Society-Stars mehr, geben sich bald in Flachau ein adventliches Stelldichein. Die TV-Sendung Zauberhafte Weihnacht von ORF und dem Bayerischen Rundfunk wird im Flachauer Gutshof aufgezeichnet. Die Moderatoren Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer präsentieren die Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte von "Stille Nacht, Heilige Nacht". Umrahmt wird die Reise von Schlager-, Volks- und Klassischer Musik. Verraten werden darf bereits, dass die Spur der Stillen Nacht heuer in die USA, nach Rom und in den Lungau führen wird.Moderatorin Sonja Weissensteiner: „Wir haben bei der Aufzeichnung wieder aus allen Musikgenres für jeden Geschmack etwas dabei. Für mich ist es wie nach Hause kommen.“ Und Harald Krassnitzer weiter: „Ich komme gerade von den Vordrehs aus New York zurück und ich bin mir sicher, dass wir die Sendung heuer nochmals toppen werden. Die Geschichte des Liedes fasziniert mich immer mehr und in New York haben wir am Hamilton Memorial im Friedhof der Trinity Church gedreht, wo das Lied das erste Mal in Amerika aufgeführt wurde."Sonntag, 4. Dezember 2016, Flachau;Montag, 5. Dezember 2016, Flachau17. Dezember 20.15 Uhr, ORF 2; 23. Dezember 20.15 Uhr BR; 24. Dezember 17.15 Uhr HR;