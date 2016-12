BORG Schüler sangen mit Falco Komponist

27.12.2016, 11:36 Uhr

Zu diesem Anlass war ein Filmteam des ORF gemeinsam mit Wolfgang Kosmata, dem Manager der Falco-Privat-Stiftung nach Bad Hofgastein angereist, um die jugendlichen Talente "live" bei der Arbeit zu filmen. Besonderer Stargast war der Komponist und Produzent Rob Bolland, um seinen Welthit "Rock me Amadeus" gemeinsam mit den knapp 60 Schülerinnen und Schülern im Musiksaal des BORG zu performen. Ein weiterer Höhepunkt war eine besondere Überraschung, die Herr Bolland aus seinem Studio nach Bad Hofgastein mitgebracht hat: eine originale Gesangsaufnahme in Rohfassung von Falcos Hit "Jeanny". Dieses musikhistorische Juwel wurde in der Schule eingespielt und so durften die Schüler sozusagen "live" mit Falco gemeinsam singen und spielen. Somit wurde "Falco goes School" pure Realität - ganz in seinem Sinne: "The spirit never dies."