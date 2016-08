DA SUMMA IS UMMA

AT

, St. Veiter-Straße , 5621 Sankt Veit im Pongau AT

Marktplatz , St. Veiter-Straße , 5621 Sankt Veit im Pongau AT

Auch dieses Jahr veranstaltet die Landjugend St. Veit im Pongau wieder ihre legendäre Discoparty unter dem Motto "DA SUMMA is UMMA" ab 20.00 Uhr beim Wimmgut in St. Veit.

Im Festzelt sorgt DJ MICHI für gute Unterhaltung und heizt so richtig ein!



Specialdrink: MS Piggy





***VORVERKAUF***

Vorverkaufskarten sind bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich!