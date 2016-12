Im Stau an Lifemusik denken

12.12.2016, 13:55 Uhr

Nachgeschenkt

Mit dem fulminanten Opening in Wagrain ist die Skisaison nun im ganzen Pongau offiziell eröffnet. Dass für die Openings namhafte Acts wie Milow oder Glasperlenspiel, Sarah Connor, Conchita Wurst oder Culcha Candela gewonnen werden können, zeigt ihre Bedeutung im ganzen Land. Dabei müssen wir uns immer vor Augen halten, dass ein solches Angebot nicht ohne den Wintertourismus und damit ohne unsere vielen Urlauber möglich wäre. Also tief durchatmen und an die tollen Abende mit Livemusik denken, wenn Sie das nächste Mal im Schritttempo nach Großarl, Wagrain oder Gastein hinter ein paar Urlaubern "hergondeln".