Popstar Milow bringt mit seinen Songs die Kälte in Wagrain zum schmelzen

12.12.2016, 18:42 Uhr

Die winterliche Kälte beim Open Air Konzert wurde beim Skiopening in Wagrain einfach weggetanzt. Der Hitparadenstürmer zeigte sich humorvoll und sehr sympathisch.

Zum diesjährigen Skiopening wurde Popstar Milow nach Wagrain geholt. Mit der ebenfalls aus der Hitparade bekannten österreichischen Band "Flowrag" ging es in die Aufwärmrunde, ehe die Menge bereit für Milow war. Zwischen seinen Songs erzählte der belgische Singer-Songwriter von seinem Skitag mit seiner Band, wobei der eine und andere Scherz nicht fehlte. So hieß es nach den ersten drei Songs "Leute, ich sehe euch klatschen, aber ich höre euren Applaus nicht. Achso, ihr habt ja Handschuhe an..." Darauf antwortete das Publikum mit lautem Jubelkreischen, um das gedämpfte Handschuhklatschen wieder wettzumachen.Einen hautnahen Eindruck von Milow bekamen die Gewinner des Meet & Greet. Vor der Begegnung mit dem bekannten Sänger sehr nervös, war ihnen nachher die Begeisterung über den smarten Belgier von den Gesichtern abzulesen. Milow wurde als "sehr sympathisch mit nettem Lächeln" beschrieben. Vor Anreise nach Wagrain machte sich der Star Gedanken über den Ort seines Open Air Konzert. Da hieß es "Flying Mozart", worauf der grübelte, was denn das nur sein könnte? Eine Straße, eine Stadt, oder was wohl? - Bei seinem Skitag und Auffahrt mit der Gondelbahn kam es für ihn zum Aha-Effekt. Auch das erzählte Milow beim Meet & Greet Smalltalk im VIP Bereich der Bar Almonte.