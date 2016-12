Tolle Stimmung herrschte beim Krampuslauf in Radstadt.

02.12.2016, 05:27 Uhr

Die vielen ZuschauerInnen waren vom Krampusspektakel in Radstadt begeistert.

Radstadt (ga). Am ersten Dezember lud die Teifi`s Pass zum traditionellen Krampuslauf nach Radstadt ein. Insgesamt haben ca. 80 Jugendliche Krampusse und Nikoläuse, sowie 38 Passen aus nah und fern mit ca. 400 Teufeln, daran teilgenommen. Die Kleinen waren sofort die Lieblinge der vielen begeisterten ZuseherInnen. Gesammelt hat man sich beim Postamt und der Laufweg führte ab 19 Uhr über die Hoheneggstrasse zum Stadtplatz und Ernest-Thun-Gasse, wobei der obere Stadtplatz die Krampus freie Zone und der untere Startplatz die Krampuszone war. Bestens organisiert wurde der Lauf von der Teufi`s Pass Radstadt, mit Unterstützung vieler erfahrener freiwilligen Helfern, Institutionen, Vereinen und hat bei den mehreren tausend BesucherInnen große Begeisterung hervorgerufen. Nach dem Lauf gab es ein gemütliches Beisammensein, sowie z.B. die Aigenberg Teifin aus Reitdorf im „Heurigen Lokal“ des Cafe Sendlhofer.Brauchtum muss erhalten bleiben.Vorgestellt wurden die einzelnen Passen von der Teufi`s Pass.Die Krampusläufe werden in den verschiedenen Regionen naturgemäß anders gestaltet, aber Pyrotechnik und Feuerwagen, haben wie es bei manchen Krampuspassen praktiziert wird, dabei nichts zu suchen, genauso das planlose aggressive Herumschlagen mancher Krampusse, hier entfernt man sich vom alt überlieferten Brauchtum.Viele der BesucherInnen freuen sich schon auf den Krampusspektakel in Radstadt im nächsten Jahr.