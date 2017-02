Angelobung in St. Margarethen

03.02.2017, 23:05 Uhr

Mit einem feierlichen Festakt wurden am 3. Februar 244 Rekruten in St. Margarethen im Lungau angelobt.

Die Rekruten waren im Jänner eingerückt und kamen vom Pionierbataillon 2 aus Salzburg und vom neuen Jägerbataillon 8 aus Tamsweg und Salzburg.

Richtiger und guter Dienst

„Sie liebe Rekrutin und Rekruten, haben sich für den Dienst an der Waffe entschieden und ich darf Ihnen im Namen des Landes dafür meinen Dank aussprechen. Denn die Republik Österreich und das österreichische Bundesheer braucht Sie, jede Einzelne und jeden Einzelnen von Ihnen, mehr denn je, “ so die 2.Landtagspräsidentin, Gudrun Mosler-Törnström, bei ihrer Ansprache.

Highlight und viel Applaus

Der Hausherr der Gemeinde St. Margarethen, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Gerd Brand, bedankte sich für die Durchführung der Angelobung in seiner Gemeinde und hob ebenfalls die Notwendigkeit des Militärs für die Landgemeinden im Katastrophenfall hervor.Salzburger Militärkommandant, Brigadier Heinz Hufler, betonte: „als einzig richtige Entscheidung ist der Erhalt der Struckerkaserne in Tamsweg zu bezeichnen. Die Kaserne ist ein wichtiger militärischer Stützpunkt im Zentralraum für Ausbildung und Einsatz, vor allem für Katastrophen- und Hilfseinsätze und ist nun ein Teil des neuen Jägerbataillon 8.“Der heftige Applaus nach dem Treuegelöbnis, die zahlreichen Abordnungen von Traditionsverbänden, örtlichen Vereinen und Partnern sowie die zahlreichen Besucher bewiesen die Verbundenheit der Menschen mit dem Bundesheer und die Integration der Armee in die Bevölkerung. Zu Ehren der angelobten Rekruten wurden 3 Salutschüsse von der Kameradschaft St. Margarethen abgefeuert und der „Samson“ (das Wahrzeichen vom des Lungau`s) tanzte für sie.Ein "Highlight" war, neben dem Treuegelöbnis unter anderem auch, dass die Militärmusik Salzburg seit langem wieder in voller Stärke auftreten konnte. Militärkapellmeister Oberst Professor Ernst Herzog war sichtlich stolz, mit "vollem Klang" ein- und ausmarschieren sowie den militärischen Festakt musikalisch umrahmen zu können.Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung konnten die Rekruten von ihren Angehörigen in Empfang genommen werden und die Gemeinde lud "ALLE" noch zu Würstel und Getränke ein.