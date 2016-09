Der gestohlene Golf ist beim Besitzer, der Täter angezeigt

28.09.2016, 15:58 Uhr

Polizeibeamten erkannten – den für sie nicht unbekannten – Dieb.

Kein Unbekannter bei der Polizei

ST. JOHANN (ap). Pongauer Polizisten forschten nun jenen Täter aus, der am Wochenende einen VW-Golf beim Sportplatz in St. Johann stahl. Die Beamten erkannten den 27-jährigen Pongauer auf einer Videoaufzeichnung wieder.Der Pongauer ist den Polizisten wegen Suchtmitteldelikten bereits bekannt. Am 27. September 2016 stellten die Polizisten das Fahrzeug im Stadtgebiet von St. Johann sicher. Der Mann ist geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt. Der Geschädigte erhielt sein Fahrzeug retour.

