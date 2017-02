Die „Happy Birthday Group“ ist da

14.02.2017, 17:16 Uhr

Rot Kreuz Dienststelle Bischofshofen gratulierte im Seniorenheim zum 105., 100. und 88. Geburtstag.



Gemeinsam 293 Jahre

Einmal im Monat klopft es an der Tür des Seniorenheimes in Bischofshofen und zwölf Damen und Herren in rot marschieren mit Gesang und Musik auf. Ihr Lieder ist immer dasselbe, aber es wird seinen Hörern nicht langweilig. Es ist Happy Birthday und wird gesungen von ehrenamtlichen Mitgliedern des Roten Kreuzes. Feierlich nennen sich die zwölf "Happy Birthday Group". Diese Bischofshofener Besonderheit gibt es seit fünf Jahren und die Geburtstagskinder im Seniorenheim freuen sich immer auf ihre Gratulanten in Rotkreuz-Uniform.Anfang Februar gab es besonderen Grund zu feiern: Josef Hagenhofer feierte seinen 105. Geburtstag, Franziska Tischler ihren 100. und mit 88 Jahren war Alois Nock der „Jungspund“ unter den Jubilaren. Speziell Frau Tischler ließ sich für ihren 100. richtig feiern. Die rüstige Pongauerin hatte neben vielen Geschichten auch noch allerlei Weisheiten auf Lager. So erzählte sie, dass das einzige Glück für einen Menschen die Zufriedenheit sei und sie all die Streitereien auf der Welt nicht verstehe. Einzig ein Problem plagt Frau Tischler Tag für Tag nämlich – „dass ich immer kalte Hände habe. Dafür aber ein warmes Herz.“

Sinnvolle Beschäftigung

Die Leiterin der Bischofshofen Truppe, Maria Kronberger, berichtet: „Wir kommen alle aus dem ehemaligen Ärzte-Vermittlungsdienst. Nachdem dieser Dienst nicht mehr benötigt wurde, suchten wir zwölf Damen uns eine neue Beschäftigung – die Happy Birthday Group entstand." Seit kurzem haben die Damen auch männliche Verstärkung. „Unser Hias war 42 Jahre als Sanitäter unterwegs. Das hat er zurückgelegt und begleitet uns nun als Musiker“, freut sich Kronberger über Zuwachs.