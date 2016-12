Eine Ikone geht in den wohlverdienten Ruhestand.

07.12.2016, 12:46 Uhr

Nach 46 ½-Jahren Gemeindedienst geht der Amtsleiter der Stadtgemeinde Radstadt Alois Winkler mit 1. Jänner 2017 in den Ruhestand. Ein Leben für die Stadtgemeinde Radstadt.

Radstadt (ga). Alois Winkler ist im Juli 1970 in den Gemeindedienst als Büroarbeiter eingetreten. Von 1972–1989 hatte er die Standesamtsleitung über und ist seit 1989 Amtsleiter der Stadtgemeinde Radstadt. In der Zeit vom November 1991 bis April 1999 war er Bürgermeister der historischen Stadt im Gebirge. Mit 1. Jänner 2017 übernimmt die Geschicke der Amtsleitung Ing. Mag. (FH) Christian Deutinger.Langeweile kennt Alois Winkler nicht.Alois Winkler ist nicht nur ein hervorragender Amtsleiter, er ist ein Vereinsmaier und hilft gerne immer und überall. Neben der Familie gehören seine Hobbys dem Wandern, dem UFC Fußball, den Naturfreunden und den Pensionisten wo welche er sich mit 100% einsetzt. Viele Radstädter Und Radstädterinnen werden seinen Rat und seine Hilfsbereitschaft vermissen.Hilfestellung gibt es auch weiterhin von ihm.Alois Winkler ist zwar ab 1. Jänner 2017 im Ruhestand, steht aber auch weiterhin gerne für persönliche Fragen zur Verfügung. „Wenn in sozialen oder anderen Bereichen der Schuh drückt, könnt ihr Euch selbstverständlich gerne an mich wenden. Erreichbar bin ich telefonisch unter 0664 / 5230747 oder per Email unter alois_winkler@gmx. at. Ich werde auch in Zukunft versuchen, euch bei euren Problemen oder Fragen unterstützend zur Seite zu stehen. Ich bitte Euch auch meinen Nachfolger Herrn Ing. Mag. (FH) Christian Deutinger das Vertrauen entgegenzubringen. . Ich wünsche all meinen ArbeitskollegInnen sowie den Mitgliedern der Gemeindevertretung weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt und den BewohnerInnen“, erklärte mit Herzen noch Amtsleiter Alois Winkler.Dies zeigt das Alois Winkler die Geschicke Radstadts und das Wohlergehen seiner BewohnerInnen nach wie vor am Herzen liegen und das er auch im Ruhestand versuchen wird mit seiner großen und langjährigen Erfahrung zu helfen.