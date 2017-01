Fahndungserfolg der Flachauer Polizei: Der Peiniger eines 23-jährigen Kuchlers wurde ausgeforscht

08.01.2017, 19:56 Uhr

Ein 19-jähriger Pongauer wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

KUCHL/FLACHAU (ap). Jenen Unbekannten, welcher am Christtag in einem Lokal in Flachau einen 23-jährigen Kuchler mit einem Trinkglas schwer im Gesicht verletzte, konnten die Beamten aus Flachau nun nach umfangreichen Ermittlungen und Zeugenbefragungen ausforschen. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Pongauer. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.