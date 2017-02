Henry Dunant-Münzen gehen in den Pongau

10.02.2017, 16:26 Uhr

Projekte für 2017

Fünf Pongauer geehrt

Bert Neuhofer gab einen Ausblick auf das Jahr 2017. Zwei Höhepunkte stehen den Salzburger Jugendgruppen 2017 ins Haus. Den Anfang machen die Special Olympics Ende März. „Drei Jugendgruppen zeigen den Teilnehmern aus Georgien, Serbien und Finnland ihre Heimat und bringen sie mit unserer Kultur in Kontakt." Als zweites Highlight steht das Bundesjugendlager in Oberösterreich auf dem Programm. Hier sind die Salzburger Jugendgruppen mit 150 Personen vor Ort. Der Höhepunkt dieses Lagers ist der Erste-Hilfe-Bundesbewerb, um dessen Sieg auch die Salzburger Jugendgruppen wetteifern.Auch Ehrungen wurden vorgenommen, die viele Pongauer einheimsen konnten. Aus der Reihe der Jugendgruppenleitern wurde Joachim Sepperer (Jugendgruppe Gastein) mit der Henry Dunant Münze in Gold geehrt. Er ist seit 27 Jahren im Roten Kreuz, seit 19 Jahren in den Jugendgruppen und seit 13 Jahren Jugendgruppen-Leiter.Daniela Sulzberger (Jugendgruppe Schwarzach) erhielt die Verdienstmedaille in Bronze. Die engagierte Schwarzacherin ist seit 20 Jahren im Roten Kreuz und seit 13 Jahren Jugendgruppen-Leiterin.Manuela Poiss (Jugendgruppe Schwarzach) erhielt die Verdienstmedaille in Bronze. Poiss ist seit 26 Jahren im Roten Kreuz und seit 16 Jahren stellvertretende Jugendgruppen-Leiterin.Desiree Strauss (Jugendgruppe Radstadt) erhielt die Henry Dunant Münze in Silber. Die Radstädterin ist seit 16 Jahren im Roten Kreuz und ebenso lang Jugendgruppen-Betreuerin.Christian Präauer aus St. Johann erhielt die Henry Dunant Münze in Silber. Er ist seit zehn Jahren im Roten Kreuz, davon fünf Jahre im Jugendgruppen-Landesteam.