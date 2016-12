Krampuslauf in der Gastein.

03.12.2016, 09:15 Uhr

Der Krampuslauf im Gasteinertal ist ein uraltes gepflegtes und mystisches Brauchtum das kaum an einem anderen Ort so ursprünglich erhalten ist.

Bad Gastein (ga). Der Gasteiner Krampuslauf findet alljährlich am 5. und 6. Dezember im ganzen Gasteinertal statt. 80 bis 100 Krampuspassen ziehen dann von Haus zu Haus um die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. In einer Pass gibt es einen Nikolaus mit seinem Korbträger (Guazeltrager) und zumeist einem Engerl. Dazu kommen noch mindestens 4 Krampusse (Klaubaufe), die mit ihrem imposanten und furchteinflößenden Aussehen für Angst und Schrecken bei Gross und Klein sorgen. Die handgeschnitzten Holzmasken mit Widder- und Bockhörner werden mit viel Liebe und großem Aufwand nach langjähriger Tradition hergestellt und haben auch abhängig vom Ortsteil, wo die Pass läuft, unterschiedliche Gesichtsformen.Mystische Nächte im Gasteinertal.Dazu hat jeder Krampus ein dickes Fell (zumeist vom Schaf, aber auch Ziegenfell) und Stahlglocken, die sogenannten Rollen oder Schellen, wodurch man die Krampuspassen schon von weitem hören und auch die Passen unterscheiden kann. Dieses einzigartige Geräusch zusammen mit dem lauten Brüllen (Teufelsschrei) liegt an diesen beiden Tagen in der Gasteiner Luft und sorgt für eine eigenartige und mystische Stimmung.Am 5. Dezember wird vorwiegend in den Ortszentren von Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein gelaufen, am 6. Dezember geht es zumeist in die ländlichere Gegend und in die Randbereiche der Orte.Der Krampuslauf ist ein uraltes Brauchtum.Der Krampuslauf ist uraltes Brauchtum und hat sich besonders im Gasteinertal ursprünglich erhalten. Die einzelnen Passen, welche alle einen einzigartigen Namen führen, sorgen selbst dafür, dass die Tradition hoch gehalten und das lebendige Brauchtum so von Generation zu Generation weitergeführt wird. Der Gasteiner Krampuslauf prägt die Gasteiner Bevölkerung, vom kleinen Kind bis zum uralten Urgroßvater sieht man an diesen Tagen das Glitzern in den Augen. Wochen vorher verfallen viele Krampusläufer schon in die Vorfreude ("Kramperlnarrisch") und bereiten sich mit Vorarbeiten und etlichen Krampussitzungen akribisch darauf vor.Viele ausgewanderte Gasteiner kommen zu dieser Zeit aus allen Ecken der Welt "heim", um beim Krampuslauf dabei zu sein, ob als Mitglied einer Pass oder als Zuschauer - ein Zeugnis, welchen Stellenwert der Brauch im Herzen der Gasteiner hat.» Der nächtliche Perchtenlauf der ersten Raunächte «Der Gasteiner Krampuslauf ist heute noch unumstritten der am tiefsten verwurzelte Brauch in der Gasteiner Bevölkerung und begründete sich im Glauben, dass die Nähe der Geister in den Raunächten stark spürbar sind und die finsteren Mächte in dieser Zeit besonders Macht haben. Besondere Macht haben sie in den Raunächten u. a. am Nikolaustag, dem Christfest, dem Neujahrstag und dem Dreikönigstag. Das Abbrennen von Räucherwerk am Christabend und in der Neujahrsnacht, als alter Domänenvertreibungskult, ist einer der vielen Bräuche aus heidnischer Vorzeit. Das Krampuslaufen, als letzter Rest des nächtlichen Perchtenlaufes findet in den ersten Raunächten statt, vom 5. zum 6. Dezember.Brauchtum muss erhalten bleiben.Das Besondere am Gasteiner Krampuslauf ist, dass sich das Brauchtum an kaum einem anderen Ort so ursprünglich erhalten hat, wie hier. Hier darf man hoffen, dass dieser Brauch nicht verschleppt und verwässert wird und auch von der Jugend „Getreu dem guten alten Brauch“ erhalten bleibt und gepflogen wird.Der Perchtenlauf in der Gastein".Heinrich von Zimburg schrieb in seinem Buch "Der Perchtenlauf in der Gastein" Perchtenfiguren, Perchtenläufer, Krampuslaufen und deren Hintergründe, ebenso wie Horst Wierer im Buch "Die Gasteiner Passen" - Verlag Hochwarter, Ursachen, Entstehung und Weiterbestehen des Gasteiner Krampuslaufes beschreibt. Auszugsweise und teilweise gekürzt sollen hier einige Textstellen wiedergegeben und kommentiert werden.