09.12.2016, 16:30 Uhr

Mit Paragleiter in Stromleitung hängen geblieben

DORFGASTEIN (aho). In einer Stromleitung verfing sich der Schirm einer 48-jährigen Paragleiter-Pilotin in Dorfgastein. Die flugerfahrene Frau dürfte sich beim Landeanflug verschätzt haben und zu nahe an den Strommast nahe des Fluglandeplatzes neben der Dorfgasteiner Bergbahn gekommen sein. Als die Kollision nicht mehr zu verhindern war, blieb die Pilotin in rund 20 Metern Höhe an den Stromleitungen hängen. Die Stromleitungen mussten abgeschaltet werden und die ÖBB führten eine Erdung durch, ehe die Unfallstelle zur Bergung freigegeben werden konnte. Mittels Steigleiter der Feuerwehr Bad Hofgastein wurde die Bruchpilotin geborgen. Die 48-Jährige blieb unverletzt.

