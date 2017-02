Nächster TV-Auftritt für Markus Manzl: St. Johanner singt bei "The Voice Kids"

15.02.2017, 16:45 Uhr

Im Rücken der Jury

Talent wird gefördert

Dann hieß es für den 13-Jährigen abwarten – und es hat sich gelohnt: Markus durfte in der ersten Phase der Castingshow, in den sogenannten "Blind Auditions", antreten. Dort singen die Kandidaten, begleitet von einer Live-Band, vor Publikum und Jury auf einer Bühne. Die Jurymitglieder können die Sänger zunächst nur hören, weil sie in einem Drehstuhl mit dem Rücken zur Bühne sitzen. Wenn sich mindestens ein Jury-Mitglied umdreht, kommt der Kandidat eine Runde weiter. Unter den umgedrehten Jurymitgliedern wählt der Kandidat dann seinen Coach für die weiteren Runden aus.Vor seinem Auftritt plagte Markus die Nervosität: "Vor umgedrehten Stühlen zu singen ist schon extrem." Ob der Pongauer diese Hürde gemeistert hat, sehen Sie am 19. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1, wo die dritte Serie der Blind Auditions ausgestrahlt wird.Bereits von klein auf habe Markus immer gern und viel gesungen, erzählt seine Mutter. Mittlerweile erhält er regelmäßig Gesangsunterricht am Musikum. "Wir machen viele Stimmübungen und ich darf meine eigenen Lieblingssongs mitbringen", schwärmt das Gesangstalent. Zu seinen Idolen zählt Andreas Gabalier, vor allem wegen seines Werdegangs – immerhin hat er als Österreicher im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus Erfolg.