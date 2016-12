Nikolaus und Krampus besuchten Volksschule Pfarrwerfen

13.12.2016, 13:49 Uhr

Nikolaus und Krampus. Auch in diesem Jahr konnte der hl. Nikolaus in einerbesinnlichen Schulfeier im Foyer des Schulhauses aus seinem goldenen Buchlesen und kleine Geschenke an die Schülerinnen und Schüler übergeben. DieKrampusse als Begleiter des Nikolaus mahnten lautstark von einigen Kindernmehr Gehorsam, Ordnung, Fleiß und Hilfsbereitschaft während des Jahres ein.Ein großer Dank gilt dem Krampus- und Perchtenverein Pfarrwerfen, der schonviele Jahre unentgeltlich den Besuch von Nikolaus und Krampus in derPfarrwerfner Volksschule organisiert und somit diesen heimischen Brauchaufrecht erhält..