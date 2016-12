Pongau - das war der April 2016

28.12.2016, 12:17 Uhr

Auch im April 2016 wurde in den Bezirksblättern Pongau über viele interessante Dinge berichtet. Einen kleinen Auszug finden sie anbei:

Kreative touristische Award-Abräumer

Foto: TAI_VSufiyanST. JOHANN/GASTEINERTAL Das Rennen um den 30. T.A.I. Werbe Grand Prix, dem härtesten und fairsten Wettbewerb für touristische Werbemittel im deutschsprachigen Raum entschied sich im April. In der Kategorie "Kataloge & Prospekte" wurde das Gästejournal der Tourismusdestination Sankt Johann-Alpendorf "Mein Sankt Johann-Alpendorf" mit Gold ausgezeichnet und in der Kategorie "Plakate" die Serie Pfingst- und Herbstferien des Ateliers Oczlon. Das Gästemagazin von Sankt Johann-Alpendorf erreichte bei der Wertung durch eine Fachjury den 1. Platz und wurde mit der Medaille "Signum Laudis" in Gold ausgezeichnet.



Unser Bild des Monats April

Zu den Siegern aus dem Alpendorf gesellte sich auch das Gasteinertal dazu. Die Website der Gasteiner Bergbahnen, www.skigastein.com, wurde mit der Agentur Elements neu gelauncht. Bei der Verleihung in Wien wurde sie in der Kategorie „Touristik“ mit „Signum Laudis“ in Gold ausgezeichnet. „Das Besondere dabei ist, dass das Voting vom Reisepublikum durchgeführt wurde. Das ehrt uns sehr“, so Franz Schafflinger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen.________________________________________________________________________Foto: L'Osservatore Romaneo, Josef Saller, Papst Franziskus bei einer Generalaudienz besuchte, brachte er dem Pontifex ein Geschenk aus dem Pongau mit. Saller überreichte dem Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche eine Nachbildung des Rupertuskreuzes vom Museumsverein Bischofshofen. „Papst Franziskus ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er sucht den Dialog und den Kontakt zu Menschen, tritt als Versöhner auf und mahnt zu Nächstenliebe, Respekt und Bescheidenheit. Sein unerschütterlicher Glaube in die Menschheit macht ihn zu einem Vorbild für uns alle“, sagt Saller, für den mit der Audienz beim Papst ein großer Wunsch in Erfüllung ging. Im Bild: Josef und Elfriede Saller überreichten Papst Franziskus am Petersplatz eine Nachbildung des Rupertuskreuzes.