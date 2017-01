Pongau - das war der August 2016

03.01.2017, 13:49 Uhr

Red Bull 400 in B'hofen – da glühten die Sohlen

Unser Bild des Monats August

Foto: Geri ZangerlBISCHOFSHOFEN. 1400 Teilnehmer aus 26 Nationen und 76 Feuerwehr-Staffeln stellten sich beim Red Bull 400 in Bischofshofen der extremen Herausforderung: 400 Meter zu Fuß hinauf auf die Paul-Außerleitner-Schanze, im Eiltempo bei 72 Grad Steigung und brütender Hitze. Der Slowake Tomas Celko zeigte sich von den Temperaturen unbeeindruckt und gewann mit neuem "Schanzenrekord" von 3:17,3 Minuten. Den Damenbewerb gewann die österreichische Olympiateilnehmerin von Rio 2016, Andrea Mayr, mit einer Laufzeit von 03:52.Beim Heimbewerb der Extraklasse durften freilich die heimischen Athleten nicht fehlen. Alexander Brandner, Thomas Wallner und Markus Stock bewältigten den Vorlauf souverän und sicherten sich einen Platz im A-Finale. Der Ex-Weltcupstarter in der Nordischen Kombination Brandner schaffte in 03:39 Minuten einen erst-klassigen achten Platz.________________________________________________________________________Foto: Angelika Pehab

war Zeuge als Nena im August unter dem Sternenhimmel von Bad Hofgastein für großartige Stimmung sorgte. Die deutsche Pop-Ikone zog mit ihrer Band rund 2.300 Besucher in ihren Bann und bekam von ihren Fans viel positive Energie zurück. "Ich hab euch so sehr lieb. Echt. Ihr seid so schön", war Nena gerührt. Aber nicht nur sie war den Tränen nahe, denn just beim Superhit "Wunder geschehen" war auch in den Augen von Eva Irnberger echte Rührung zu sehen. Sie stellte gemeinsam mit ihrem Team unter größten Bemühungen diese Veranstaltung auf die Beine. Rückblickend zieht sie positive Bilanz. „Nena ist ein Publikumsmagnet. Wir sind mit dem Ergebnis überglücklich. Nicht zu unterschätzen ist auch der wirtschaftliche Faktor, den ein Konzert wie dieses mit sich bringt. Die unterschiedlichsten Branchen profitieren davon und Nächtigungen wurden generiert“, so die Geschäftsführerin des Kur- und Tourismusverbandes Bad Hofgastein.