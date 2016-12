Pongau - das war der Juni 2016

29.12.2016, 19:18 Uhr

"Betroffenheit ist der Antrieb"

Foto: Angelika PehabSCHWARZACH. "Es ist eine Überlegung, die uns schon seit April 2015 aktiv beschäftigt", verrät Bgm. Andreas Haitzer und verweist damit auf ein Jahrhundertprojekt in seiner Gemeinde, deren Straßen und Plätze mit vereinfachten Namen und geordneten Nummern versehen werden sollen. "Das ist natürlich eine Riesensache, die gut überlegt sein muss. Ausschlaggebend dafür war aber sicher die spürbare Betroffenheit der Bewohner, vor allem wenn sich deren Gäste nur schwer bei uns zurechtfinden konnten. Und auch für Einsatzorganisationen ist es im Notfall wichtig, dass sie so schnell und unkompliziert wie möglich an den Einsatzort gelangen", so Haitzer.

"Dieses heillose Durcheinander bei der Hausnummerierung – im Fachjargon heißen sie Orientierungsnummern – ist historisch gewachsen. Die Zahlen wurden ursprünglich in der Reihenfolge vergeben, wie die Häuser zeitlich nacheinander gebaut worden sind. Und so kann es sein, dass sich beispielsweise die Hausnummer eins neben dem Haus mit der Nummer zwölf befindet", so Haitzer.Das Projekt der Straßen-, Plätze- und Nummernumbenennung in der 3.500 Einwohnergemeinde sollte bis 1. September 2017 realisiert und abgeschlossen sein.________________________________________________________________________Foto: Konrad Rauscherbewarb sich mit fünf Musikbeiträgen beim Talentewettbewerb „Helden von heute – Falco goes school“ der Falco-Stiftung. "Nachdem Experten aus dem Musikbusiness die topbewerteten Videobeiträge analysiert hatten, wurden wir mit allen fünf Beiträgen unter die Top 5 in der Kategorie Oberstufe (AHS+BHS) gereiht", ist Administratorin Elisabeth Wieland stolz. Das Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Talente in Österreichs Schulen zu fördern. Ein Filmteam des Senders Puls 4 kam dazu in die Schule. Ihnen wurde eine Band, ein Chor, Solisten und Tanzgruppen mit einer aufwändigen Licht- und Tontechnik sowie eine multimediale Installation von den Schülern geboten.