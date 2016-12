Pongau - das war der März 2016

26.12.2016, 10:17 Uhr

Im März 2016 waren in den Bezirksblättern Pongau viele spannenden Berichte zu lesen - einen Auszug finden Sie anbei:

Ein Moderiese zieht nach B'hofen

Foto: Alexander HolzmannBISCHOFSHOFEN. Die Pläne für die multifunktionale Immobilie in der Bahnhofstraße Bischofshofen stellten Salzburg Wohnbau, Projekt GH & Partner OG sowie Bausparerheim im März vor. Die ehemalige Liegenschaft Hubinger weicht einem großflächigen Wohn- und Geschäftshaus mit 36 Wohneinheiten und mehr als 2.000 Quadratmetern Geschäftsfläche. Der ganze Stolz des neuen Gebäudes wird die Filiale von H&M. Bischofshofen bekam gegenüber St. Johann nach hartnäckigen Verhandlungen den Zuschlag für den dritten Standort im Land (neben Salzburg und Zell am See). 1.900 Quadratmeter Geschäftsfläche werden dem Modegeschäft auf zwei Stockwerken zur Verfügung stehen.



Unser Bild des Monats März

Über der H&M-Filialie wird eine begrünte Dachfläche als Innenhof mit Spielplatz zwischen den weiteren Obergeschossen entstehen. Bürgermeister Hansjörg Obinger ist stolz: "Ein H&M in Bischofshofen wird junge Leute anziehen. Besonders die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist hervorragend." Wirtschafts-Stadtrat Josef Mairhofer sprach von einem "Meilenstein für Bischofshofen"._________________________________________________________________________Foto: Marion SamplTraditionell am zweiten Sonntag im März fand in Wagrain auch 2016 wieder die Ski Nostalgie-Veranstaltung statt. An diesem Tag stand alles unter dem Motto "Skifahren wie in alten Zeiten". Viele Teilnehmer, teils von weit angereist, beteiligten sich an diesem humorvollen Event. Mit Schnürschuhen, Loden-Keilhosen und den passenden Skiern, vorwiegend aus Eschenholz, sausten sie mit oder ohne Kanten den Hang hinunter. Dieser wurde freilich vorab zu Fuß erklommen. "Die Skier bestehen vorwiegend aus Eschenholz, denn die Eigenschaft dieses Holzes ist besonders zäh und bruchfest, es hat eine sehr gute Biegeigenschaft", erzählte Maria Walchhofer, die Obfrau des Kulturvereins Blaues Fenster.