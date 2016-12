Pongau - das war der Mai 2016

28.12.2016, 21:06 Uhr

Spannende Dinge sind auch im Mai 2016 im Pongau passiert - die Bezirksblätter Pongau haben unter anderem über folgendes berichtet:

Angertalbrücke ist in Betrieb

Foto: Konrad RauscherBAD HOFGASTEIN. Nach einem fast zehnjährigen Rechtsstreit gab es im Mai endlich grünes Licht für die Inbetriebnahme der Angerschluchtbrücke in Bad Hofgastein.



Unser Bild des Monats Mai

Insgesamt wurden für die Inbetriebnahme der 136 Meter langen und rund 70 Meter hohen Stahlbetonbogenbrücke mehr als 3.000 Meter Oberleitung und 2.200 Meter Gleise verlegt. Durch die Inbetriebnahme der neuen Brücke wurden auch die Lärmschutzmaßnahmen in diesem Bereich finalisiert. Somit sorgen zusätzlich die Lärmschutzwände auf einer Länge von insgesamt 1.500 Metern (1.300 Meter links der Bahn und 200 Meter rechts der Bahn) für deutlich ruhigere Nächte im Gasteinertal.„Wir haben bei den Arbeiten für die Fertigstellung der neuen Angertalbrücke die Ziellinie praktisch punktgenau auf die Minute erreicht“, sagt Projektleiter Thomas Wörndl von der ÖBB-Infrastruktur AG. Parallel zu den Abschlussarbeiten wurden von der ÖBB-Infrastruktur AG Einzelmaßnahmen wie Schienen wechseln, Mauersanierung, Kabeltrogverlegung, Geländer-Erneuerung oder Baum- und Strauchschnittarbeiten entlang der Bahnstrecke durchgeführt. Die ÖBB-Infrastruktur AG hat in die Errichtung der neuen Angertalbrücke 22 Millionen Euro investiert._________________________________________________________________________Foto: Julia Baumgärtnerlud die Landjugend St. Veit zum Kirschblütenfest ins Seelackenmuseum ein. Mit Bars, Festzelt, Hüpfburg und jeder Menge Sonnenschirmen hatten sich Obfrau Sabrina Radacher und 30 Helfer gerüstet, um dem Ansturm gerecht zu werden. "Wir freuen uns über die vielen Gäste, die unsere Aussteller besuchen, die Kräuterwanderung mitmachen und sich über die St. Veiter Kirsche informieren", so die Obfrau. Gleich drei Musikgruppen waren eingeladen, um die Festgäste zum Tanzen zu bewegen – die Eschenauer Tanzlmusi, D'Spitzbuam und die Kindertanzlmusi St. Veit trugen ihr Bestes dazu bei.Am Bild: Rosmarie, Anna und Ronja.