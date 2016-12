Radstadt wurde seine 2.te Heimat.

31.12.2016, 09:59 Uhr

Radstadt (ga). Seit über 20 Jahren macht der Leiter der Musikschule der Hansestadt Attendorn, Franz Schutzeichel, in der Salzburger Sportwelt Amadé Urlaub und seit 10 Jahren ist er mit seiner Gattin Gast im Hotel Post in Radstadt. Anlässlich dieses Jubiläums hat er ein herrliches Lied über das Hotel Post in Radstadt komponiert. Kürzlich, bei einer kleinen aber idyllischen Feier, hat er persönlich dieses einmalige Lied „“Das Posthotel in Radstadt ist so wunderbar…“ der Familie Dr. Walter und seinen FreundenInnen als Präsent präsentiert. Alle waren begeistert vom Gebotenen. „Das gute und idyllische Hotel, die Gemütlichkeit und das Stammgastverhalten, die sich immer wieder im Hotel Post in Radstadt treffen, ist einmalig. Radstadt, die Stadt im Gebirge, mit dem Hotel Post am Stadtplatz ist ein Ort wo man sich wohl und zu Hause fühlt. Es war mir ein Bedürfnis dieses Lied zu Ehren der Fam. Dr. Walter als kleines Dankeschön zu komponieren und musikalisch präsentieren zu dürfen“, war das Kurzkommentar des Radstadt-Fan Franz Schutzeichel. Besonders würde es ihm aber auch freuen mit der Stadtmusikkapelle Radstadt, von der er sehr angetan ist, näher in Kontakt zu kommen.