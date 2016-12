Rainhard Fendrich singt in Bad Hofgastein

13.12.2016, 19:09 Uhr

Vertrag unterzeichnet und Termin fixiert

BAD HOFGASTEIN (rau). Im Zuge seiner Tournee zum neuen Album „Schwarzoderweiss“ ist Austro Popikone Rainhard Fendrich am 11. August 2017 zu Gast in der Alpenarena Bad Hofgastein. Nach dem großen Erfolg des Nena-Konzerts im Sommer 2016 führt der Ort die Konzertreihe fort. Eva Irnberger Geschäftsführerin des Kur-und Fremdenverkehrverbandes: „Rainhard Fendrich ist wie Nena ein Künstler, der alle Altersgruppen anspricht. Ich freue mich, dass sich das Publikum in einer Facebookabstimmung für ihn entschieden hat“. Über 500 Personen haben teilgenommen und sich klar für Rainhard Fendrich entschieden. Damit setzte er sich gegen die Musikkollegen Christina Stürmer, La Brassa Banda und Beatrice Egli durch. Fendrich der schon einmal im Gasteinertal auf der Bühne stand hat auch seine Klassi-ker mit im Gepäck. Grund zur Freude hat auch die Gasteiner Wirtschaft: „Der wirtschaftliche Faktor eines solchen Konzertes ist nicht zu unterschätzen. Die unterschiedlichsten Branchen profitieren davon – nicht zuletzt die Beherbergungsbetriebe“, so Franz Naturner, Geschäfts-führer der Gasteinertal Tourismus GmbH.