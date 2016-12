Rettungsdienst zu Silvester

16.12.2016, 16:27 Uhr

Markus Moser und Fabian Mooslechner arbeiten freiwillig für das Party-Volk im Ennspongau.

In Flachau und Obertauern besonders, aber auch im restlichen Ennspongau, wo die meisten Skiurlauber im Bezirk untergebracht sind, jagt eine Silvester-Party die nächste. Auch viele Einheimischen aus dem ganzen Bezirk pilgern zu den Partys in die touristischen Hochburgen. Klar, dass dort am 31. Dezember Ausnahmezustand herrscht. Eine spannende Nacht für Markus Moser und Fabian Mooslechner. Die beiden Rettungssanitäter des Roten Kreuzes haben zu Silvester Dienst in der Bezirksstelle Radstadt. Sie sind zuständig für den gesamten Ennspongau. "Was uns erwartet ist völlig unklar. In meinen sieben Silvesterdiensten, habe ich schon alles erlebt. Brandwunden, Augenverletzungen, Alkoholvergiftungen, Geburten, Verletzte nach Raufhandel und mehr. Manchmal ist aber auch gar nichts passiert und wir sind um sechs Uhr früh ohne Ausfahrt wieder heim gefahren", erzählt Markus Moser, seit 20 Jahren beim Roten Kreuz.

Erfahrungen sammeln

Sechs Sanitäter im Einsatz

Neben ihm im Rettungswagen wird der 18-jährige Fabian Mooslechner sitzen. Der Schüler ist seit einem Jahr beim Roten Kreuz und erwartet sich von Silvester heuer vor allem eines: "Ich möchte Erfahrungen sammeln. Ich bin gespannt darauf, was die Nacht bringen wird und motiviert für viele Einsätze." Weil proportional mit der Anzahl der Urlauber und Einheimischen, die feiern, auch die Einsatzhäufigkeit steigt, ist die Bezirksstelle Radstadt zu Silvester 2016 gut besetzt."Drei Fahrzeuge plus Notarztwagen werden besetzt sein. Das bedeutet mindestens acht Sanitäter und Sanitäterinnen sowie ein paar Freiwillige in Ausbildung sind im Haus und Einsatzbereit", erzählt Moser. Alle haben sich zu diesem Dienst freiwillig gemeldet. "Ich, weil ich die Leute beim Roten Kreuz gerne mag und glaube, dass wir gemeinsam vor und zwischen den Einsätzen einen lustigen Abend verbringen werden", so Fabian Mooslechner. Für alle Freiwilligen gibt es zu Silvester ein Buffet, Raketen werden geschossen, Spiele gespielt und vielleicht Walzer getanzt.