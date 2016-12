St. Veiterin mit Päpstlichem Silvesterorden ausgezeichnet

21.12.2016, 14:55 Uhr

Franziska Linsinger arbeitete seit 1984 in der Pfarre im Katholischen Bildungswerk, als Kommunionhelferin und Wortgottesdienstleiterin mit. Seit 1987 ist Linsinger im Pfarrgemeinderat, seit 1992 als Vorsitzende. Zudem ist die Geehrte in diözesanen Gremien tätig. Für ihr Engagement hat sie bereits 1996 den Rupert- und Virgilorden in Silber erhalten.In ihrer Laudatio würdigte Ordinariatskanzlerin Elisabeth Kandler-Mayr die Verdienste von Franziska Linsinger und wies darauf hin, dass der Silvesterorden erst seit 20 Jahren auch Frauen verliehen werde. „Papst Silvester wird wegen seines Eifers für die Kirche und als Botschafter des Friedens verehrt“, berichtete sie.