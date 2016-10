Studie belegt: Obertauern ist schneereichster Wintersportort Österreichs

04.10.2016, 17:01 Uhr

Obertauern ist eindeutiger Sieger

Keine sinkenden Schneemengen erwartet

Saisonstart noch im November geplant

Während die Schneesicherheit in vielen Skigebieten nur dank künstlicher Beschneiung garantiert werden kann, profitiert Obertauern wissenschaftlich bewiesen vom natürlichen Weiß. Mit 264 Zentimetern als mittlere maximale Schneehöhe ist Obertauern den Vergleichsorten weit voraus: Der zweitplatzierte Ort – am Arlberg gelegen – kommt auf 197 Zentimeter und liegt damit immerhin gut 25 Prozent unter dem Wert Obertauerns.Die Studie basiert auf der Schneemengen-Messung der Hydrographischen Landesdienste, die größtenteils seit mehr als einhundert Jahren existiert. Verglichen wurden die jeweils schneereichsten Orte aus den sieben Bundesländern, in denen Wintersport möglich ist. Die Schneehöhen in Obertauern sind laut Ergebnissen innerhalb der letzten 108 Jahre statistisch unverändert geblieben. Nach den ausgewerteten Daten gibt es derzeit keine Indizien für einen Trend zu sinkenden Schneemengen in Obertauern."Wir freuen uns sehr über diese wissenschaftlich bewiesene 'Nummer-1-Position', die uns ganz klar von anderen Destinationen unterscheidet", bestätigt Simone Rettensteiner vom Tourismusverband Obertauern. Der Saisonstart der Lifte ist in Obertauern aktuell für Mitte November geplant. Offiziell wird die Saison dann am 3. Dezember mit dem schon traditionellen Skiopening-Konzert eröffnet, bei dem diesmal die deutsche Band Glasperlenspiel auf der Bühne stehen wird. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.obertauern.com