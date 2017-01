Tradition trifft Urbanes, Altbewährtes auf Neues, Gastein auf „seine"- Gäste!

31.01.2017, 12:12 Uhr

Erleben und Genießen der besten Gasteiner Lebensmittel

BAD HOFGASTEIN (rau).Moderne Interpretation traditioneller Rezepte Urbaner Streetmarket-Flair aus regionaler Produktvielfalt und seit Jahrzehnten weitergegebenen Rezepturen, die einen neuen Schliff erhalten, sind die Grundidee des „Food-Moakts“, der in diesem Winter zum Zweitenmal ab 2.Feber vor der Alpentherme in Bad Hofgastein mit vier Veranstaltungen jeden Donnerstag abend über die Bühne geht. Eva Irnberger vom Tourismusverband freut sich mit den Mitorganisatoren Julian, Alexis, Felix Franz Ferdinand und Marc über den vorjährigen Erfolg: Dank des unermüdlichem Engagements junger, innovativer Gasteiner, werden heimische Produkte nun in ihrer Einzigartigkeit neu interpretiert, ohne dabei den jeweiligen Charme zu verlieren.“ Sechs Produzenten, vier Gerichte, eine Bar ,der Gasteiner Food-Moakt macht Gerichte erlebbar und lehrt uns Regionales wieder sehr zu schätzen. Hier kann man verkosten und anschließend direkt von den Produzenten vor Ort die verwendeten Erzeugnisse kaufen. Aus Grundprodukten lokaler Produzenten werden Gerichte nach traditioneller Rezeptur hergestellt, modern interpretiert und dazu gibt's das passende Getränk. Der urbane Streetmarket-Flair vereint sich mit der Gasteiner Produktvielfalt und Einzigartigkeit ohne den jeweiligen Charme zu verlieren. So erfreute sich der hausgemachte Topfen von Baldaufbäurin Daniela Trigler so großer Beliebtheit, daß der Topfen jetzt schon ganzjährig direktvermarktet wird.