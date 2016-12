Von der Erprobung zur Spezialfähigkeit

14.12.2016, 10:58 Uhr

Ein Feldlager für bis zu 1.000 Soldaten, völlig autark, mit Stromversorgung, Küchen, Duschen, Müllverbrennungsanlagen, Kläranlagen, und Vielem mehr - der Feldlagerbau ist neben der Pionierunterstützung im Gebirge eine der beiden Spezialfähigkeiten der Salzburger Pioniere.

Mit einem feierlichen Festakt würdigen die Soldaten des Pionierbataillons 2 die heuer vollzogene strukturelle Abbildung und Aufstellung des Kommando Feldlagersysteme.

Der Anfang eines Kraftaktes



Bereit für die künftigen Aufgaben

Die ersten Module des Zeltsystems COLPRO (Collective Protection) übernahm das Pionierbataillon 2 im Jahr 2013. Bereits zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten die Salzburger Pioniere die personellen, materiellen und infrastrukturellen Erfordernisse, die dieses qualitativ hochwertige System mit sich brachte. Im Folgejahr konnten während des Probebetriebes erste Erfahrungen mit dem System gesammelt und Personal ausgebildet werden. Darauf basierend erfolgte im Jahr 2014 die Entscheidung des Chefs des Generalstabes das Zeltsystem COLPRO sowie weitere Komponenten des Feldlagerbaus dem Pionierbataillon 2 zuzuordnen. Die Herstellung der Einsatzbereitschaft des Zeltsystems COLPRO im Rahmen der EU-Battlegroup 2016-2 stellte für das Pionierbataillon 2 eine prioritäre Aufgabe dar, die die Formierung einer Task Force erforderte. Im Herbst 2016 wurde diese Task Force strukturell abgebildet und als Kommando Feldlagersysteme aufgestellt. Das Kommando Feldlagersysteme wird die Verantwortung für mehr als 260 Spezial-, Sonder- und Lagercontainer tragen. Das Aufgabenspektrum umfasst unter anderem neben der Systembereitstellung die Materialerhaltung, Erarbeitung von Grundlagen im Verantwortungsbereich, Qualitätssicherung sowie die Aus- und Weiterbildung von Kaderpersonal.Bei der Ansprache betonte der Bataillonskommandanten Oberst Günther Gann: „ Ich versichere Ihnen, dass durch die Investition in modernes Pioniergerät die Einsatzbereitschaft der Pioniere für Einsätze im In- und Ausland wesentlich gesteigert wurde, und die Truppe dadurch die an sie gestellten Aufträge noch besser erfüllen kann.“„Die personelle Aufstellung des Kommandos stellt jedoch nur den ersten Schritt auf dem Weg einer qualitativen Auftragserfüllung dar. Im folgenden Jahr wird das Hauptaugenmerk neben der Herstellung der Infrastrukturreife auf die interne Personalausbildung gerichtet sein. Diese Maßnahmen werden durch die Befüllung des materiellen Organisationsplanes zur Erreichung einer finalen Einsatzbereitschaft begleitet werden“, so der Hauptmann Armin Wagner. „Für die bisherige Kooperation, Unterstützung sowie das gezeigte Engagement bedanke ich mich und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit im Rahmen dieser herausfordernden Aufgaben.“