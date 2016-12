Welttag des Ehrenamtes

06.12.2016, 15:41 Uhr

Im Pongau sind 477 ehrenamtliche Rot Kreuz Mitarbeiter im Einsatz. Sie haben heuer 113.555 Stunden im Rettungsdienst verbracht.



Ihre Freizeit für uns

Am 5. Dezember wurde der Welttages des Ehrenamtes gefeiert. Die Bezirkblätter haben beim Roten Kreuz nachgefragt, wie viele Freiwillige im Pongau an diesem Tag ihren "Ehrentag" feiern durften.Im Salzburger Roten Kreuz sind 4.235 Menschen ehrenamtlich tätig. Diese arbeiten neben dem Rettungsdienst im Katastrophenhilfsdienst, den Jugendgruppen, im Blutspendewesen sowie in den Gesundheits- und Sozialen Diensten. Der Rettungsdienst ist mit 2.803 Mitarbeitern der größte Bereich für freiwillige Arbeit.Der Pongau ist in drei Rettungs-Regionen eingeteilt. Das Gasteinertal, Radstadt und Pongau (Salzachpongau). Insgesamt sind 477 ehrenamtliche Rot Kreuz Mitarbeiter bei uns im Einsatz, davon 149 Frauen . Alle diese Ehrenamtlichen haben heuer 113.555 Stunden im Rettungsdienst verbracht und damit ihre Freizeit für uns "geopfert". Danke an alle Freiwilligen im Pongau!