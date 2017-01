Zwoa Brettln a gführiger Schnee - Pistenflitzer aus Bischofshofen

20.01.2017, 13:45 Uhr

Auch wenn die Bischofshofener Pistenflitzer dieses Lied vermutlich nicht mehr kennen, die Freude und der Spaß am Schifahren sind bei den Kindern grenzenlos. Einmal mehr organsierte der Pfarrkindergarten Bischofshofen für unsere zukünftigen Schiasse , bestens betreut vom engagierten Schilehrerteam rund um Gerhard Sint, eine Woche bei perfekten Pistenbedingungen im Schigebiet St. Johann Alpendorf. Eltern, Kindergartenpädagoginnen und die Alpendorf Bergbahnen sorgen gleichermaßen für den Schinachwuchs von morgen. Nach einer Woche in der Obhut von top ausgebildeten SchilehrerInnen sind die jungen PistenflitzerInnen nicht mehr zu bremsen und voll motiviert. Danke an alle Beteiligten für diese wunderbare Woche!Susanna GraggaberIm Namen der Eltern der Pfarrkindergartenkinder Bischofshofen