1. Hahnbaum Trail-Run

Amum 13.oo Uhr findet der erste Hahnbaum-Trail-Run statt - er führt die Starter vom Marktplatz in St. Johann hoch zum Hotel Hahnbaum bzw. darüber hinaus. Auf einer Strecke vonsind insgesamtzu bewältigen!Neben dem Bewerb für die Erwachsenen wird es ab 15.oo Uhr auch einenin den unterschiedlichen Altersklassen geben, wobei sich der Streckenverlauf um das Hahnbaumhotel dreht.

STARTGELD:Berglauf: € 15,- / € 20,- bei Nachnennung am RenntagKinderlauf: € 5,- / € 7,- bei NachnennungDie Anmeldungen zum vergünstigten Preis gelten bis Mittwoch, den 5.10.2016 - Nachnennungen sind am Renntag nur bis 12 Uhr möglich. Das Startgeld ist bei Abholung der Startnummern in bar zu begleichen.www.bikeklinik.com/trailrun